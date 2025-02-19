Tuyển Ngân hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Ngân hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Ngân hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 104 phố Lạc trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Khai thác, tiếp nhận nhu cầu tín dụng của khách hàng; thu thập hồ sơ tín dụng; thẩm định khách hàng; trình hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của MSB.
Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của MSB: thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, vay tín chấp, bảo hiểm
Giám sát tình hình sử dụng vốn vay; giám sát định kỳ tài sản bảo đảm; đôn đốc, nhắc nợ, nhắc lãi khách hàng theo định kỳ, đảm bảo tính chính xác và hài lòng của khách hàng.
Thực hiện các chương trình, sự kiện quảng cáo cho các sản phẩm dịch vụ của MSB.
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính là một lợi thế.
Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng.
Kỹ năng bán hàng, thuyết phục và giao tiếp tốt

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10tr-15tr/ tháng
- Phụ cấp 700k/ tháng, thưởng, hoa hồng hấp dẫn
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khoẻ, du lịch hàng năm
- Có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

