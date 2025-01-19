Tuyển Ngân hàng Trường Đại học PHENIKAA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận kế hoạch thi của các lớp từ phòng Đào tạo, Tổ chức in sao đề thi các học phần từ ngân hàng đề thi.

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn phát triển ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi thi.

Trực tiếp đưa các bộ ngân hàng đề thi lên hệ thống, sinh đề thi theo ma trận đề thi.

Vận hành hệ thống thi trắc nghiệm trên máy theo kế hoạch thi của Trường.

Tham gia vào các hoạt động khảo thí cho các loại hình thi: Tuyển sinh, chứng chỉ ngoại ngữ...

Tổng hợp, phân tích và đánh giá đề thi, ngân hàng đề thi.

Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác đề thi trình phụ trách bộ phận.

Đề xuất với phụ trách bộ phận và lãnh đạo phòng các ý kiến giúp cải tiến công tác có liên quan.

Tham gia các ban giúp việc trong kỳ thi tuyển sinh.

Tổng hợp, hỗ trợ thanh toán ngân hàng đề thi.

Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về trình độ đào tạo, ngoại ngữ:

Thạc sĩ chuyên ngành Đo lường đánh giá trong giáo dục;

Có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh là một lợi thế.

Về kinh nghiệm:

Các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc có liên quan tới khảo thí và phân tích ngân hang đề cho các cơ sở giáo dục là một lợi thế.

Về kỹ năng:

Hiểu, sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Access,...). Có kỹ năng về tin học mạng, tin học quản lý.

Các yêu cầu khác:

Tuổi từ 22-40.

Sức khỏe tốt, nhiệt tình, cẩn thận, tỷ mỉ trong công việc.

Tại Trường Đại học PHENIKAA Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lượng cạnh tranh.

Quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe nâng cao.

Thưởng trong các dịp lễ, tết

Các đãi ngộ hấp dẫn khác của Trường và Tập đoàn Phenikaa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học PHENIKAA

