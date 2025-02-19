Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

1. Mô tả công việc :

Gọi ra cho khách hàng theo danh sách do MBBANK cung cấp (KH đã/ đang sử dụng tại khoản của MBBANK)

Mời khách hàng mở thẻ tín dụng/ vay qua app/ rút tiền mặt qua thẻ tín dụng..... Tùy từng thời điểm sẽ chạy các chương trình khác nhau của MBBANK

Data đã được MBBank lọc trước, KH đã đủ điều kiện mở thẻ tín dụng. Vì vậy, công việc chủ yếu là gọi ra và giới thiệu cho khách hàng về việc KH đủ điều kiện mở thẻ tín dụng. Nếu KH có nhu cầu, nhân viên tư vấn xin KH địch chỉ để gửi thẻ về là hoàn thành

2. Địa điểm làm việc :

Tòa nhà MB Bank, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

3. Thời gian làm việc:

Làm việc giờ hành chính T2 - T6, làm hai thử 7 trong tháng, nghỉ chủ nhật

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Nữ

Độ tuổi: từ 20 - 35 tuổi

Chất giọng chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương, ngoại hình ưa nhìn

Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc đang trong quá trình chờ bằng

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000Đ- 11.000.000Đ/tháng

Được đào tạo bài bản kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Công ty hỗ trợ đầy đủ thiết bị làm việc

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH + BHYT + BHTN, thưởng lễ tết theo quy định NN.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và tham gia nhiều hoạt động khác như: teambuilding, du lịch,…

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

