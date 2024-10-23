Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích, xây dựng, đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm, cải tiến nâng cao tính năng, tiện ích của dịch vụ: Internet Banking, Mobile Banking... Nghiên cứu đề xuất cải tiến giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng (UI/UX) cho các sản phẩm dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking. Xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ (BRD) cho các tính năng, sản phẩm của dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking. Làm việc với các đối tác, để xây dựng, hoàn thiện và triển khai các sản phẩm, tính năng của kênh Internet Banking, Mobile Banking. Tham gia triển khai, kiểm thử, nghiệm thu tính năng/sản phẩm. Hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng hệ thống, sản phẩm Rà soát, kiểm tra các tài liệu thiết kế, tài liệu hướng dẫn, tài liệu chung của tổ chức, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chính xác về yêu cầu nghiệp vụ Các công việc khác liên quan được phân công theo nhu cầu công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học/Cao học trở lên Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Phân tích nghiệp vụ mảng tính năng sản phẩm trên internetbanking, mobilebanking cho Khách hàng doanh nghiệp Ưu tiên có kinh nghiệm các dự án về tài khoản, thanh toán, ví, thẻ, chuyển tiền, TTTM... Có kỹ năng tốt về thu thập tổng hợp yêu cầu từ nghiệp vụ Có khả năng tư duy, phân tích vấn đề, tư vấn nghiệp vụ về giải pháp Có khả năng sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng, vẽ lưu đồ quy trình. Có khả năng sử dụng một số Tools thiết kế prototype như Axure, Balsamiq... là một lợi thế Giao tiếp tốt, khéo léo, linh hoạt Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm, các mô hình triển khai dự án (Agile, waterfall)

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại Nhiều cơ hội thăng tiến Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và phát triển bản thân Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.