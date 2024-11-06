Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ngân hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Trực tiếp quản lý và giám sát các hoạt động của bộ phận gọi điện nhắc nợ hàng ngày, đôn đốc cán bộ kịp thời
- Tham gia hỗ trợ và điều phối nhân sự trong bộ phận để đảm bảo được hiệu quả và khối lượng công việc hợp lý cho toàn bộ phận, trực tiếp xử lý các trường hợp khách hàng phức tạp
- Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ nhân viên để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công việc
- Tham gia xây dựng kịch bản, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động Gọi điện nhắc nợ tại đơn vị
- Phát hiện sớm và thông báo, yêu cầu hỗ trợ tới các đơn vị liên quan đảm bảo thông h hàng, dữ liệu hệ thống đầy đủ và ổn định cho công tác gọi điện nhắc nợ
- Nghe lại và đánh giá cuộc gọi thường xuyên

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm trong lĩnh vực thu hồi nợ.
- Từng làm trong các công ty tài chính, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm....
- Nắm vững các kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ
- Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc với các con số chi tiết, các phân tích năng suất chuyên sâu

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + Doanh thu (Thu nhập từ 25 triệu - 40 triệu)
- Được đảm bảo chính sách và chế độ bao gồm: BHYT, BHXH, BHTN,.. ;
- Chế độ nghỉ mát, team-building, thưởng lễ, Tết định kỳ hàng năm ;
- Chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty ;
- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207-01 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-thu-hoi-no-qua-dien-thoai-thu-nhap-20-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243171
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Còn 107 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 76 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Công ty TNHH Không Gian Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty TNHH Không Gian Việt
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN CẦU GIFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN CẦU GIFT
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 37 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
13 - 37 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 65 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
65 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 91 - 20 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
91 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 20 Triệu Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
75 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 39 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
13 - 39 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
13 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 75 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
Trên 75 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 21 Triệu Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
11 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm