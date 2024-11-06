Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Trực tiếp quản lý và giám sát các hoạt động của bộ phận gọi điện nhắc nợ hàng ngày, đôn đốc cán bộ kịp thời

- Tham gia hỗ trợ và điều phối nhân sự trong bộ phận để đảm bảo được hiệu quả và khối lượng công việc hợp lý cho toàn bộ phận, trực tiếp xử lý các trường hợp khách hàng phức tạp

- Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ nhân viên để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công việc

- Tham gia xây dựng kịch bản, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động Gọi điện nhắc nợ tại đơn vị

- Phát hiện sớm và thông báo, yêu cầu hỗ trợ tới các đơn vị liên quan đảm bảo thông h hàng, dữ liệu hệ thống đầy đủ và ổn định cho công tác gọi điện nhắc nợ

- Nghe lại và đánh giá cuộc gọi thường xuyên

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm trong lĩnh vực thu hồi nợ.

- Từng làm trong các công ty tài chính, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm....

- Nắm vững các kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ

- Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc với các con số chi tiết, các phân tích năng suất chuyên sâu

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + Doanh thu (Thu nhập từ 25 triệu - 40 triệu)

- Được đảm bảo chính sách và chế độ bao gồm: BHYT, BHXH, BHTN,.. ;

- Chế độ nghỉ mát, team-building, thưởng lễ, Tết định kỳ hàng năm ;

- Chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty ;

- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin