Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ thực hiện các báo cáo hiệu suất của lực lượng sale phục vụ các buổi họp ALCO, EXCO, BU sản phẩm và các đơn vị kinh doanh (vùng, khu vực, trung tâm kinh doanh) Tính toán Incentives, hỗ trợ cung cấp số liệu cho SnD để phục vụ đánh giá KPI của lực lượng bán hàng theo từng thời kỳ và giải đáp các thắc mắc của lực lượng bán hàng liên quan đến cơ chế chi trả thưởng hiệu suất theo kết quả bán hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng...tại các trường Đai học: Học viện Tài Chính, Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính Kinh nghiệm chuyên môn: Chấp nhận ứng viên mới ra trường, ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán là một lợi thế Kiến thức chung: + Am hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng - Kiến thức chuyên môn: + Am hiểu các chuẩn mực kế toán + Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - kế toán

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1, Lương thưởng hấp dẫn:

• Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.

Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2, Chính sách phúc lợi toàn diện:

• Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp dành riêng cho cán bộ nhân viên MSB.

Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...

Du lịch nước ngoài hằng năm

• Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3, Đào tạo và thăng tiến:

• Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.

• Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.

• Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.

• Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4, Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

• Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.

• Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.

• Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.

• Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ. Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.