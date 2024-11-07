Tuyển Ngân hàng Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu

Mức lương 13 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, 5, 6 ,Toà nhà Vicem Comatce - số 61 đường Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 13 - 30 Triệu

1. Thông tin sản phẩm:

Lớp học gia sư (Edupia Tutor) là mô hình lớp học trực tuyển 1 lớp 2 học sinh hoặc 1 lớp 4 hoặc sinh. Lớp học Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở.

2. Mô tả công việc:

- Liên hệ, tư vấn bán khoá học online cho phụ huynh, học sinh theo nguồn data có sẵn, tỉ lệ chốt cao (30%)

- Chịu trách nhiệm và đảm bảo doanh số được giao.

- 3 Không tại Edupia:

• Không phải tìm kiếm data (100% data nóng được cung cấp từ marketing)

• Không cần mang thiết bị làm việc ( Edupia sẽ cũng cấp máy tính, tai nghe, làm việc trên hệ thống CRM tiện dụng để liên hệ với khách hàng)

• Lương cứng không phụ thuộc doanh số (lương thưởng tại Edupia luôn rõ ràng và trả đúng lịch hàng tháng)

Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, có 6 tháng kinh nghiệm Telesale/sale các lĩnh vực.

- Nhanh nhẹn, kiên trì, bám đuổi mục tiêu khách hàng.

- Đam mê kiếm tiền, mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Telesale/ Sale.

- Độ tuổi : 1993 - 2002

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi đặc biệt của Telesale tại Edupia Tutor:

1. Thu nhập cao, rõ ràng nhất trong các Công ty cùng ngành:

- Thu nhập hàng tháng từ 13 - 30 triệu+++/tháng, bao gốm:

+ Lương cứng 9-11 triệu.

+ Hoa hồng: 2 - 9%. Thử việc hưởng 100% lương và hoa hồng.

- Thưởng liên tục: thưởng nóng, thưởng best Seller, thưởng tăng tốc theo tuần, tháng, năm.

- Đánh giá điều chỉnh tăng lương 1 tháng/ lần.

- Ứng viên tại Edupia tutor sẽ được: Cung cấp 100% data, không cần tìm kiếm khách hàng. Được trang bị máy tính, tai nghe, làm việc trên hệ thống CRM tiện dụng để liên hệ với khách hàng.

2. Thăng tiến:

- Có cơ hội được thăng tiến lên Topsale, Trưởng nhóm (quản lý 10 Telesale) chỉ sau 3 tháng làm việc; Cơ hội thăng tiến lên Trưởng/ Phó Phòng Telesale (quản lý 20-30 Telesale) chỉ sau 6 tháng làm việc.

- Được bán các sản phẩm tiếng Anh online chất lượng cao dẫn đầu thị trường Việt Nam.

- Topsale được ưu tiên về data bán mới khi thiếu doanh số.

- Được chủ trì các cuộc họp chuyên môn nhằm nâng cao kĩ năng cho Telesale cấp phòng.

3. Quyền lợi khác:

- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia.

- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết

- BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ

- Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại

- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin