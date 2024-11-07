Tuyển Ngân hàng Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu

Tuyển Ngân hàng Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Ngân hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Mức lương
13 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, 5, 6 ,Toà nhà Vicem Comatce

- số 61 đường Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 13 - 30 Triệu

1. Thông tin sản phẩm:
Lớp học gia sư (Edupia Tutor) là mô hình lớp học trực tuyển 1 lớp 2 học sinh hoặc 1 lớp 4 hoặc sinh. Lớp học Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở.
2. Mô tả công việc:
- Liên hệ, tư vấn bán khoá học online cho phụ huynh, học sinh theo nguồn data có sẵn, tỉ lệ chốt cao (30%)
- Chịu trách nhiệm và đảm bảo doanh số được giao.
- 3 Không tại Edupia:
• Không phải tìm kiếm data (100% data nóng được cung cấp từ marketing)
• Không cần mang thiết bị làm việc ( Edupia sẽ cũng cấp máy tính, tai nghe, làm việc trên hệ thống CRM tiện dụng để liên hệ với khách hàng)
• Lương cứng không phụ thuộc doanh số (lương thưởng tại Edupia luôn rõ ràng và trả đúng lịch hàng tháng)

Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, có 6 tháng kinh nghiệm Telesale/sale các lĩnh vực.
- Nhanh nhẹn, kiên trì, bám đuổi mục tiêu khách hàng.
- Đam mê kiếm tiền, mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Telesale/ Sale.
- Độ tuổi : 1993 - 2002

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi đặc biệt của Telesale tại Edupia Tutor:
1. Thu nhập cao, rõ ràng nhất trong các Công ty cùng ngành:
- Thu nhập hàng tháng từ 13 - 30 triệu+++/tháng, bao gốm:
+ Lương cứng 9-11 triệu.
+ Hoa hồng: 2 - 9%. Thử việc hưởng 100% lương và hoa hồng.
- Thưởng liên tục: thưởng nóng, thưởng best Seller, thưởng tăng tốc theo tuần, tháng, năm.
- Đánh giá điều chỉnh tăng lương 1 tháng/ lần.
- Ứng viên tại Edupia tutor sẽ được: Cung cấp 100% data, không cần tìm kiếm khách hàng. Được trang bị máy tính, tai nghe, làm việc trên hệ thống CRM tiện dụng để liên hệ với khách hàng.
2. Thăng tiến:
- Có cơ hội được thăng tiến lên Topsale, Trưởng nhóm (quản lý 10 Telesale) chỉ sau 3 tháng làm việc; Cơ hội thăng tiến lên Trưởng/ Phó Phòng Telesale (quản lý 20-30 Telesale) chỉ sau 6 tháng làm việc.
- Được bán các sản phẩm tiếng Anh online chất lượng cao dẫn đầu thị trường Việt Nam.
- Topsale được ưu tiên về data bán mới khi thiếu doanh số.
- Được chủ trì các cuộc họp chuyên môn nhằm nâng cao kĩ năng cho Telesale cấp phòng.
3. Quyền lợi khác:
- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia.
- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết
- BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ
- Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại
- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 2, Comatce Tower, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân; Hồ Chí Minh: Tầng 2, toà nhà Mach office, số 127 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-online-thu-nhap-13-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244238
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ngân hàng Trường Đại học PHENIKAA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học PHENIKAA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAMSON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAMSON VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân đội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Quân đội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu Bellsystem24 VietNam
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm