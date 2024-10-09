Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thực hiện công việc tích hợp, phát triển dữ liệu, hỗ trợ vận hành hệ thống công nghệ dữ liệu trong mảng chức năng được giao đảm bảo đúng quy trình, quy định của Bank nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị. Tự phát triẻn hoặc phối hợp cùng các nhà cung cấp phát triển/triển khai các giả pháp công nghệ dữ liệu theo các công việc được phân công Duy trì hoạt động của các sản phẩm/dịch vụ được phân công. Nghiên cứu, tìm kiếm, tham mưu các giải pháp/sáng kiến Công nghệ dữ liệu và đề xuất nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu của công việc. Phát triển, kiểm thử (Unit test), nghiệm thu và hỗ trợ mức 2 (Level 2) các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ dữ liệu
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan đến ngành CNTT Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên: Sử dụng thành thạo các câu lệnh SQL để truy vấn cơ sở dữ liệu Thường xuyên sử dụng SQLtrong 6 tháng gần đây Có kinh nghiệm làm việc với các dự án về Data; có hiểu biết về AWS là một lợi thế Khả năng chịu áp lực trong công việc cao Ưu tiên có kinh nghiệm làm dự án Bank
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp. Lương tháng 13. Được tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty. Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

