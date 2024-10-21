Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Chung cư Ecohome Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hành chính văn phòng; Trung thực, nhanh nhẹn, có khả năng sắp xếp công việc một cách khoa học và hiệu quả; Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc tại BQL tòa nhà/ KĐT (Không phải yêu cầu bắt buộc); Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và chịu được áp lực cao công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quản lý, kiểm soát thẻ cư dân, lên thông báo phí...; Kiểm soát thu chi, thực hiện mua sắm hành chính tại Ban quản lý; Phối hợp với các bộ phận kiểm soát nhà thầu phụ an ninh, vệ sinh, làm thủ tục thanh toán hàng tháng; Soạn thảo công văn đi đến, lưu trữ toàn bộ tài liệu liên quan đến vận hành trong phạm vi công ty; Lưu trữ toàn bộ các nội quy, quy định, công văn, thông báo; Đảm bảo rằng toàn bộ các báo cáo hằng ngày/ hằng tuần/ hằng tháng/ hằng quý/ hằng năm được soạn thảo và đệ trình đúng hạn; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu quản lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng T7. Làm việc thời vụ từ 4- 6 tháng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định Được tham gia vào các hoạt động giao lưu nội bộ

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng T7. Làm việc thời vụ từ 4- 6 tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định

Được tham gia vào các hoạt động giao lưu nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.