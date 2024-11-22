Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 47/5 Lê Trực Phường 7, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Phụ trách tư vấn bán hàng mỹ phẩm
Dịch vụ chăm sóc khách tại điểm bán
Bảo quản hình ảnh quầy kệ sản phẩm tester cho nhãn hàng
Thúc đẩy doanh thu tại điểm bán tăng trưởng theo tháng, quý năm

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18 - 30. Biết vi tính văn phòng cơ bản.
Da đẹp ít khuyết điểm
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, vui vẻ
Chịu khó, kiên trì, trung thực
Có kinh nghiệm bán hàng tại các chuỗi làm đẹp như Hasaki, Lam Thảo, Thế Giới Skinfood

Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực bán hàng
Được đào tạo kiến thức về da, về ngành mỹ phẩm
Các chế độ thưởng lễ , tết theo quy định nhà nước
Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài
Lương thưởng cụ thể rõ ràng
Mua hàng nội bộ giá tốt
Tham gia các kỳ nghỉ mát hàng năm cùng công ty
BHXH đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47/3 Le Truc Street, Ward 7, Ho Chinh Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

