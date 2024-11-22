Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/5 Lê Trực Phường 7, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Phụ trách tư vấn bán hàng mỹ phẩm

Dịch vụ chăm sóc khách tại điểm bán

Bảo quản hình ảnh quầy kệ sản phẩm tester cho nhãn hàng

Thúc đẩy doanh thu tại điểm bán tăng trưởng theo tháng, quý năm

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi từ 18 - 30. Biết vi tính văn phòng cơ bản.

Da đẹp ít khuyết điểm

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, vui vẻ

Chịu khó, kiên trì, trung thực

Có kinh nghiệm bán hàng tại các chuỗi làm đẹp như Hasaki, Lam Thảo, Thế Giới Skinfood

Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực bán hàng

Được đào tạo kiến thức về da, về ngành mỹ phẩm

Các chế độ thưởng lễ , tết theo quy định nhà nước

Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài

Lương thưởng cụ thể rõ ràng

Mua hàng nội bộ giá tốt

Tham gia các kỳ nghỉ mát hàng năm cùng công ty

BHXH đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

