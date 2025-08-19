Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/B3 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Thiết kế giao diện website: tham gia xây dựng, phát triển giao diện thân thiện, hiện đại, đảm bảo trải nghiệm người dùng (UI/UX) và phù hợp định hướng thương hiệu công ty.

Thiết kế ấn phẩm truyền thông: banner, poster, standee, backdrop, catalogue, logo, nhận diện thương hiệu, slide thuyết trình… phục vụ cho các hoạt động marketing, sự kiện và truyền thông nội bộ.

Thiết kế nội dung số: hình ảnh, infographic, template phục vụ các kênh truyền thông online như Facebook, Website, LinkedIn, Zalo OA, TikTok…

Chỉnh sửa & tối ưu hình ảnh: đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ và sự đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu.

Hỗ trợ sáng tạo nội dung: phối hợp với team Marketing/Truyền thông đưa ra ý tưởng thiết kế phù hợp cho từng chiến dịch.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối chuyên ngành Thiết kế đồ họa/ Mỹ thuật đa phương tiện hoặc sinh viên mới tốt nghiệp mong muốn tìm kiếm công việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp, quy mô lớn.

Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Thành thạo cơ bản các phần mềm Adobe Photoshop, Illustrator (biết thêm InDesign/After Effects là lợi thế).

Tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi nhanh, tinh thần trách nhiệm.

Sẵn sàng làm việc full-time trong 3 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5 triệu gross/ tháng;

Phụ cấp cơm trưa: 650.000đ/ tháng;

Hỗ trợ dấu mộc sau kỳ thực tập;

Ưu đãi đặc biệt từ hệ sinh thái Tập đoàn ECO: tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao, mua sắm tại hệ thống ECOgreen với chính sách giá ưu đãi dành riêng cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin