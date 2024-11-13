Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hàm Nghi, Nam Từ Liêm ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

1. Tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty theo đúng quy trình, quy định.

2. Thực hiện trưng bày sản phẩm.

3. Đảm bảo hình ảnh, tác phong, kiến thức, thái độ khi phục vụ khách hàng.

4. Sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa để giao cho khách hàng.

5. Thu tiền của khách và nộp tiền theo đúng quy trình.

6. Thực hiện bảo quản, xuất nhập tồn hàng hóa tại công ty theo đúng quy trình, quy định.

7. Thực hiện bảo quản tài sản, công cụ, dụng cụ tại công ty theo đúng quy trình, quy định.

8. Vệ sinh cửa hàng, hàng hóa.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm : có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng

- Hình thức làm việc : Theo ca

- Độ tuổi: 20-35

- Giao tiếp tốt

- Ngoại hình ưa nhìn

- Chăm chỉ, yêu thích công việc bán hàng

- Không tuyển sinh viên, parttime, thời vụ

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 10-30tr, có thưởng nóng sản phẩm, tiền ăn 900k/tháng

- Tham gia BHXH theo quy định pháp luật.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ...các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Được tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng.

- Có cơ hội thăng tiến rõ ràng (lộ trình phát triển lên vị trí cửa hàng trưởng).

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, hoạt động văn hóa doanh nghiệp hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

