Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁNG TẠO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁNG TẠO VIỆT
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁNG TẠO VIỆT

Bán hàng thời trang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁNG TẠO VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 348 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3., Quận 3

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện hình ảnh cho Công ty tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm Công ty đến khách hàng tại cửa hàng.
Chịu trách nhiệm về hàng hóa, tiền mặt, tài sản trong cửa hàng, trong ca làm việc.
Kiểm kê và báo cáo xuất – nhập – tồn kho và doanh thu tại chi nhánh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thời gian làm việc thực tế ở vị trí tương đương trên 3 tháng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang/ bán lẻ.
Khả năng ăn nói lưu loát, không nói giọng địa phương.
Khả năng teamwork tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁNG TẠO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + trợ cấp + thưởng KPIs.
DTX Asia đề cao giá trị văn hóa và con người.
Đồng nghiệp trẻ, cá tính và năng động.
Ban lãnh đạo và quản lý luôn sẵn sàng giúp đỡ và định hướng khi cần.
Lương tháng thứ 13.
Có những ưu đãi đặc biệt với các sản phẩm của DTX.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁNG TẠO VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁNG TẠO VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁNG TẠO VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 123C đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

