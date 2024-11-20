Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁNG TẠO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 348 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3., Quận 3

Bán hàng thời trang

Đại diện hình ảnh cho Công ty tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm Công ty đến khách hàng tại cửa hàng.

Chịu trách nhiệm về hàng hóa, tiền mặt, tài sản trong cửa hàng, trong ca làm việc.

Kiểm kê và báo cáo xuất – nhập – tồn kho và doanh thu tại chi nhánh.

Yêu Cầu Công Việc

Có thời gian làm việc thực tế ở vị trí tương đương trên 3 tháng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang/ bán lẻ.

Khả năng ăn nói lưu loát, không nói giọng địa phương.

Khả năng teamwork tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁNG TẠO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + trợ cấp + thưởng KPIs.

DTX Asia đề cao giá trị văn hóa và con người.

Đồng nghiệp trẻ, cá tính và năng động.

Ban lãnh đạo và quản lý luôn sẵn sàng giúp đỡ và định hướng khi cần.

Lương tháng thứ 13.

Có những ưu đãi đặc biệt với các sản phẩm của DTX.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁNG TẠO VIỆT

