Tuyển Phụ bếp ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chuẩn bị và chế biến sản phẩm theo đơn đặt hàng một cách hiệu quả nhất..

Luôn thực hiện đúng theo công thức, phiếu kỹ thuật.

Giữ cho khu vực nhà bếp luôn sạch sẽ.

Hỗ trợ việc rửa sạch dụng cụ sản xuất.

Đảm bảo các khu vực lưu trữ thực phẩm luôn sạch sẽ và gọn gàng theo quy định.

Đảm bảo bếp luôn có đủ các mặt hàng và thực phẩm theo cần thiết.

Hủy hàng (nếu cần) theo hướng dẫn và có sự chỉ định từ cấp trên.

Tuân thủ các hướng dẫn về vệ sinh cá nhân, kỷ luật và trật tự nhà bếp.

Tuân thủ các quy tắc và quy định mọi lúc.

Báo cáo tiến độ công việc hoặc các vấn đề xảy ra cho Quản lý trực tiếp

Những công việc khác được cấp trên giao.