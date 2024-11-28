Tuyển Phụ bếp ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại ANNAM GOURMET Pro Company
- Hồ Chí Minh: 484G Đường số 38 KP. 1 P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị và chế biến sản phẩm theo đơn đặt hàng một cách hiệu quả nhất..
Luôn thực hiện đúng theo công thức, phiếu kỹ thuật.
Giữ cho khu vực nhà bếp luôn sạch sẽ.
Hỗ trợ việc rửa sạch dụng cụ sản xuất.
Đảm bảo các khu vực lưu trữ thực phẩm luôn sạch sẽ và gọn gàng theo quy định.
Đảm bảo bếp luôn có đủ các mặt hàng và thực phẩm theo cần thiết.
Hủy hàng (nếu cần) theo hướng dẫn và có sự chỉ định từ cấp trên.
Tuân thủ các hướng dẫn về vệ sinh cá nhân, kỷ luật và trật tự nhà bếp.
Tuân thủ các quy tắc và quy định mọi lúc.
Báo cáo tiến độ công việc hoặc các vấn đề xảy ra cho Quản lý trực tiếp
Những công việc khác được cấp trên giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi điều mới
Có kiến thức về ngành thực phẩm tươi
Hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm
Kỹ năng giải quyết vấn đề & chú trọng vào kết quả
Có thể làm việc dưới áp lực cao
Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ
Team building hàng năm
Quà tặng nhân dịp sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
