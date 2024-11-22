Tuyển Trực page RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes Landmark, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Gọi điện cho khách hàng theo thông tin chương trình ưu đãi đặc biệt; mời khách hàng tham gia các buổi hội nghị, hội thảo du lịch được tổ chức tại quận 1 kèm tiệc trà bánh.

Không cần chốt sale; chỉ mời khách đến tham dự là được.

DATA do công ty cung cấp, không cần tìm kiếm thêm khách hàng ngoài.

Không yêu cầu có kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn tận tình.

Học việc nhận 100% lương cơ bản

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ cần thiết để phục vụ cho công việc.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18-30;

Ưu tiên các bạn có tinh thần gắn bó lâu dài với công ty.

Kỹ năng giao tiếp, giọng nói tốt, không nói ngọng, rõ ràng, không giọng địa phương.

Từng có kinh nghiệm Tư vấn, CSKH, Call center ... sẽ là lợi thế.

Không có kinh nghiệm sẽ được Quản lí đào tạo chuyên môn, Training thường xuyên kỹ năng chốt hẹn, kỹ năng giao tiếp.

Không yêu cầu bằng cấp.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

LCB + Phụ cấp + Thưởng hiệu suất

Học việc nhận 100% lương cứng.

Trung bình thu nhập 8-15 triệu/tháng (Tùy hiệu suất)

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng – 1,5 năm

Được 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương.

Nghỉ lễ theo lịch của nhà nước (Tết Tây, Tết Nguyên Đán, 30/4, 1/5...)

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

Đào tạo: được tham gia các khóa cơ bản và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ theo giáo trình bài bản.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, đầy đủ tiện ích.

Hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên năm cuối (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin