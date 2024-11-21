Tuyển Trực page Công ty TNHH One Republic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 7 Triệu

Mức lương 2 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dương Bá Trạc, Quận 8

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 2 - 7 Triệu

Trực tiếp trả lời tin nhắn fanpage, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về sản phẩm trang sức và các dịch vụ của cửa hàng.

Làm việc theo hướng dẫn từ nhân viên tại cửa hàng để đảm bảo phản hồi khách hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Ghi nhận thông tin khách hàng và chuyển tiếp cho đội ngũ bán hàng khi cần.

Làm việc tất cả các ngày trong tuần (thứ 2 – Chủ nhật) ( Mỗi tuần off 1 lần, thay ca với nhân viên khác)

Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, viết/đánh máy rõ ràng, không sai chính tả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng giao tiếp tốt.

Sử dụng thành thạo Facebook và các ứng dụng nhắn tin.

Thái độ làm việc nghiêm túc, sẵn sàng học hỏi.

Tại Công ty TNHH One Republic Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong không gian sang trọng, chuyên nghiệp.

Hỗ trợ đào tạo để đáp ứng tốt công việc.

Thu nhập ổn định, phù hợp với sinh viên hoặc người muốn làm thêm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH One Republic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.