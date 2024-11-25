Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH DDS EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH DDS EDU
Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 348/9 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
- Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho Công ty.
- Tiếp nhận data khách hàng trên pancake
- Tư vấn chốt đơn
- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về đơn hàng
- Kiểm tra vận đơn, phối hợp với các bên liên quan điều phối đơn hàng
- Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý theo quy định
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tin học văn phòng
- Ưu tiên có kinh nghiệm
- Có trách nhiệm, cầu tiến, tích cực, chủ động, ham học hỏi
- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt, thuyết phục
- Ưu tiên ứng viên đã làm việc có tiếp xúc với pancake
Tại CÔNG TY TNHH DDS EDU Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập = Lương cơ bản 6.000.000 - 7.000.000 Tr + Lương doanh thu
- Thưởng nóng
- Lương tháng 13
- Thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
- Đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty
- Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến
- Công cụ làm việc Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc
- Phúc lợi Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DDS EDU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên