Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH DDS EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH DDS EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH DDS EDU
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH DDS EDU

Trực page

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH DDS EDU

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 348/9 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

- Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho Công ty.
- Tiếp nhận data khách hàng trên pancake
- Tư vấn chốt đơn
- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về đơn hàng
- Kiểm tra vận đơn, phối hợp với các bên liên quan điều phối đơn hàng
- Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý theo quy định

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng
- Ưu tiên có kinh nghiệm
- Có trách nhiệm, cầu tiến, tích cực, chủ động, ham học hỏi
- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt, thuyết phục
- Ưu tiên ứng viên đã làm việc có tiếp xúc với pancake

Tại CÔNG TY TNHH DDS EDU Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập = Lương cơ bản 6.000.000 - 7.000.000 Tr + Lương doanh thu
- Thưởng nóng
- Lương tháng 13
- Thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
- Đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty
- Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến
- Công cụ làm việc Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc
- Phúc lợi Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DDS EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DDS EDU

CÔNG TY TNHH DDS EDU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa G1, Vinhome Greenbay, đường Lương Thế Vinh , Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-truc-page-thu-nhap-7-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job256234
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang Phan Nguyễn
Tuyển Trực page Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty thời trang Phan Nguyễn
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Trực page Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.5 - 7.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Tuyển Trực page Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Trực page Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang Phan Nguyễn
Tuyển Trực page Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty thời trang Phan Nguyễn
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Trực page Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.5 - 7.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Tuyển Trực page Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Trực page Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trực page Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu Bellsystem24 Việt Nam
5.5 - 7.4 triệu Chưa có kinh nghiệm