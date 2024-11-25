Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH DDS EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 348/9 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

- Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho Công ty.

- Tiếp nhận data khách hàng trên pancake

- Tư vấn chốt đơn

- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về đơn hàng

- Kiểm tra vận đơn, phối hợp với các bên liên quan điều phối đơn hàng

- Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý theo quy định

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng

- Ưu tiên có kinh nghiệm

- Có trách nhiệm, cầu tiến, tích cực, chủ động, ham học hỏi

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt, thuyết phục

- Ưu tiên ứng viên đã làm việc có tiếp xúc với pancake

Tại CÔNG TY TNHH DDS EDU Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập = Lương cơ bản 6.000.000 - 7.000.000 Tr + Lương doanh thu

- Thưởng nóng

- Lương tháng 13

- Thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

- Đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty

- Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến

- Công cụ làm việc Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc

- Phúc lợi Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DDS EDU

