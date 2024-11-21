Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 13 Triệu

Mức lương 65 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80 Phan Xích Long, Phường 3, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 65 - 13 Triệu

Chat và hỗ trợ khách hàng trên các nền tảng online (facebook, instagram, vv);

Tiếp nhận thông tin khai thác nhu cầu và thông tin của khách hàng trên fanpage;

Chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng tiềm năng;

Tiếp nhận và trả lời các thắc mắc của khách hàng;

Thực hiện các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu của trưởng bộ phận;

Với Mức Lương 65 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trực page / CSKH cho phòng khám / spa / TMV;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương;

Có khả năng làm việc nhóm và tinh thần chủ động trong công việc;

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm;

Có nghiệp vụ văn phòng;

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn Khách hàng;

Kỹ năng lắng nghe, thuyết phục Khách hàng;

Tại CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (tùy theo năng lực): 6.5 triệu - 13 triệu/tháng.

Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ cao cấp của Phòng khámĐược đào tạo, học tập, nâng cao trình độ trong một môi trường chuyên nghiệp với các y bác sĩ đầu ngành;

Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm;

Được ký hợp đồng dài hạn, đóng BHYT, BHXH;

Được làm việc trong một môi trường y tế thân thiện, chuyên nghiệp, và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY

