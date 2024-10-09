Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH NEW - HANAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH NEW - HANAM
- Hồ Chí Minh: Lô HT3
- 1 Đường D2, Khu công nghệ cao, P Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Chấm công, tính lương cho toàn thể nhân viên khối vp và sản xuất
Thực hiện thủ tục tăng giảm BHXN
Đăng ký MST, Khai báo, quyết toán thuế TNCN
Theo dõi HĐLĐ
Phân tích dữ liệu lương thưởng, đề xuất cải tiến chính sách C&B để thu hút và giữ chân nhân tài
Cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu C&B
Chuẩn bị các báo cáo định kỳ và đột xuất về lương thưởng, phúc lợi theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Chấm công, tính lương cho toàn thể nhân viên khối vp và sản xuất
Thực hiện thủ tục tăng giảm BHXN
Đăng ký MST, Khai báo, quyết toán thuế TNCN
Theo dõi HĐLĐ
Phân tích dữ liệu lương thưởng, đề xuất cải tiến chính sách C&B để thu hút và giữ chân nhân tài
Cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu C&B
Chuẩn bị các báo cáo định kỳ và đột xuất về lương thưởng, phúc lợi theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Kinh nghệm 3 năm vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các công ty sản xuất quy mô 500 ns trở lên
Thành thạo Microsoft Excel, có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu
Có kiến thức cơ bản về luật lao động và các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội
Cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH NEW - HANAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực sản xuất điện tử/điện lạnh
Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực C&B
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
xét tăng lương định kỳ và hàng năm
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghĩ lễ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEW - HANAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI