Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH NEW - HANAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH NEW - HANAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH NEW - HANAM

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô HT3

- 1 Đường D2, Khu công nghệ cao, P Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Chấm công, tính lương cho toàn thể nhân viên khối vp và sản xuất Thực hiện thủ tục tăng giảm BHXN Đăng ký MST, Khai báo, quyết toán thuế TNCN Theo dõi HĐLĐ Phân tích dữ liệu lương thưởng, đề xuất cải tiến chính sách C&B để thu hút và giữ chân nhân tài Cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu C&B Chuẩn bị các báo cáo định kỳ và đột xuất về lương thưởng, phúc lợi theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Tài chính hoặc các ngành liên quan Kinh nghệm 3 năm vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các công ty sản xuất quy mô 500 ns trở lên Thành thạo Microsoft Excel, có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu Có kiến thức cơ bản về luật lao động và các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội Cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật trong công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Tại CÔNG TY TNHH NEW - HANAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực sản xuất điện tử/điện lạnh Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực C&B Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm xét tăng lương định kỳ và hàng năm Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghĩ lễ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEW - HANAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEW - HANAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô HT-3-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

