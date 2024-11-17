Tuyển Nhân Viên C&B thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Weldcom cần tuyển 01 Chuyên viên C&B, làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết công việc:

1. THỰC HIỆN CHẤM CÔNG - TÍNH LƯƠNG:

- Kiểm tra bảng chấm công kết xuất từ phần mềm và từ các phòng ban => thực hiện chấm công

- Tính lương và các nghiệp vụ kiểm tra, rà soát số liệu trên bảng lương.

- Làm thủ tục thanh toán lương

2. THỰC HIỆN TÍNH THƯỞNG: Kết xuất và xử lý dữ liệu trên phần mềm để tiến hành tính thưởng hàng tháng cho kinh doanh, kỹ thuật và các cửa hàng theo quy chế của tổng công ty ban hành Thực hiện tính các khoản thưởng khác (thưởng lễ, quý, năm, hoạt động...) theo quy chế của tổng công ty ban hành

3. Hỗ trợ kê khai người phụ thuộc và quyết toán thuế TNCV

4. Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân sự, tài chính kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành tương đương

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12 - 15 triệu, gồm lương cơ bản + phụ cấp + thưởng tháng.

- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.

- Được đóng Bảo hiểm xã hội trên 100% lương.

- Được hưởng các chế độ phép năm, lễ tết, ... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động.

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ.

- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động, văn hóa doanh nghiệp rõ nét..

- Được đi du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Công Ty.

- Làm việc 5,5 ngày/tuần, nghỉ chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật

