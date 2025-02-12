Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN
- Hưng Yên: Liêu Trung, Liêu Xá, Yên Mỹ, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Thực hiện các tác nghiệp chăm sóc khách hàng qua điện thoại, duy trì tốt mối quan hệ với khách hành tiềm năng (khách hàng mới) và khách hàng cũ của công ty.
Điều phối thông tin khách hàng tới các Bộ phận liên quan nhằm giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, đảm bảo quá trình xử của các Bộ phận luôn chính xác, kịp thời, đúng quy trình, quy định của công ty.
Kiểm tra, rà soát các hoạt động chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.
Đề xuất các chương trình, cải tiến các quy trình phục vụ nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty và khách hàng.
Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận.
Thời gian làm việc: giờ Hành chính. Thời gian: 8h-17h, từ T2-T7.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp TC trở lên.
Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt.
Không nói ngọng, nói lắp.
Tính cách: hòa đồng, chăm chỉ, thật thà..
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo Quy định.
Thưởng các dịp lễ tết.
Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.
Làm việc giờ hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI