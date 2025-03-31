Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA GAS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA GAS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA GAS
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA GAS

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA GAS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Yên Mỹ II, xã Trung Hưng, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng qua điện thoại, email, zalo...
Phối hợp lên lịch giao hàng phù hợp với yêu cầu của khách, khả năng vận chuyển, khả năng đáp ứng lượng hàng hóa từ nhà máy
Cập nhật thông tin trạng thái các đơn hàng cho khách hàng và các bộ phận trong công ty
Xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao hàng trễ hoặc hư hỏng sản phẩm
Làm việc với các bên để tìm biện pháp giải quyết nhanh chóng, khắc phục nhanh chóng cho khách hàng.
Tập hợp đầy đủ chứng từ cho các chuyến giao hàng
Kiểm tra tính chính xác về số liệu giao nhận hàng hóa
Lưu trữ thông tin, giấy tờ, sổ sách
Lập báo cáo về tình trạng các đơn hàng, tiến độ giao hàng, số lượng hàng quay đầu (nếu có)
Giữ liên lạc với khách hàng để xác nhận thời gian giao hàng và đảm bảo khách hàng có thể nhận hàng đúng hạn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sale admin, điều phối đơn hàng, logistics.
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt, nhanh chóng
Khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc giao hàng.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, Email)
Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan đến quản lý logistics, quản lý chuỗi cung ứng, hoặc các lĩnh vực có liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA GAS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên, có thể được điều chỉnh theo hiệu quả công việc.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Lương thưởng theo KPI (có thể có thưởng vào các dịp lễ tết, thưởng cuối năm, hoặc thưởng vượt chỉ tiêu công việc).
Các phúc lợi khác như: chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ mát, du lịch hàng năm.
Được đánh giá hiệu quả công việc định kỳ để nhận xét và có cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA GAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA GAS

CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA GAS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

