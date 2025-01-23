Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Visaho
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công ty Cổ phần Visaho

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Visaho

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Gia Lâm, Long Biên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực điện thoại, sẵn sàng nghe máy tiếp nhận các ý kiến của KH, trực FB, phản hồi, trả lời khách hàng nhanh nhất có thể trên các nhóm cư dân khác.
- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng.
- Quản lý, hướng dẫn khách hàng đến làm việc về: đặt Standee, nhà thầu đăng ký thi công, căn hộ đăng ký thi công, đăng ký sử dụng tiện ích tòa nhà,...
- Quản lý, phân loại khách hàng một cách khoa học. Lưu trữ đầy đủ thông tin của khách hàng tại Dự án.
- Kiểm tra e-mail của khách hàng gửi đến địa chỉ e-mail của BQLVH. Trả lời các nội dung trong khả năng cho phép, truyền tải thông tin e-mail của khách hàng tới các bộ phận liên quan khi cần thiết để cùng phối hợp xử khiếu nại, xử lý ý kiến của Khách hàng.
- Trong trường hợp Dự án sử dụng phần mềm quản lý vận hành hoặc phần mềm kế toán. Yêu cầu Cá nhân/bộ phận sử dụng, cập nhật các dữ liệu thông tin lên phần mềm đầy đủ. Theo dõi dữ liệu, các lịch sử khiếu nại, thắc mắc của khách hàng lên phần mềm QLVH. Tương tác, thông tin phản hồi với các bộ phận khi liên quan đến khiếu nại, phản ánh của khách hàng về kế toán, tài chính của dự án.
- Quản lý thẻ xe, thẻ thang máy. Tiếp nhận đăng ký thẻ xe, thẻ thang cho khách hàng. Định kỳ báo cáo nhập – xuất - tồn thẻ xe, thang. Đề xuất cấp thẻ, in thẻ khi cần thiết.
- Soạn thảo văn bản gửi các bên liên quan, lưu trữ, theo dõi công văn đến/đi: tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết; đầu mối gửi các công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài Công ty.
- Lập hồ sơ, trình hồ sơ Công ty/Chủ đầu tư/Ban quản trị.
- Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục điện, nước với các bên liên quan.
- Phối hợp với Trưởng bộ phận, hướng dẫn và đào tạo nhân viên Lễ tân trong công việc hàng ngày: tác phong nghiệp vụ, thái độ và ý thức làm việc.
- Hỗ trợ bộ phận kế toán thu phí và giải đáp thắc mắc theo quy định, nhiệm vụ được phân công.
- Theo dõi, thống kê, cập nhật các hợp đồng với các đơn vị nhà thầu. Tổng hợp lịch làm việc hàng tháng của các nhân viên trong Dự án, sắp lịch phân ca làm việc, châm công, theo dõi lịch nghỉ phép.
- Quản lý, cập nhật danh sách các căn hộ đã niêm phong chìa khóa cửa chính, để thực hiện các công tác xử lí đối với các tình huống khẩn cấp xảy ra khi không có chủ nhà trong căn hộ.
- Cập nhật thông tin, lưu trữ, theo dõi, dữ liệu cư dân, tủ thư, vật nuôi,...
- Hướng dẫn bán vé bơi tháng và ngày cho cư dân, khách hàng, phân biệt cư dân và khách ngoài. Quản lý form biểu áp dụng tại sảnh, biên bản bàn giao, báo cáo ngày, phiếu gửi đồ, phiếu chuyển đồ,..
- Cập nhật nắm rõ các thông tin về tiện ích của tòa nhà để kịp thời cập nhật thông tin và cung cấp cho khách hàng khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Địa điểm làm việc: Ecopark Hưng Yên
- Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành quản lý vận hành tòa nhà
- Hình thức ưa nhìn, gọn gàng, nhanh nhẹn, tác phong chuyên nghiệp
- Khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, nói lắp.
- Khả năng làm việc theo nhóm và độc lập
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
- Kỹ năng MS Office (words, excel) tốt

Tại Công ty Cổ phần Visaho Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tốt, ổn định
- Đánh giá năng lực xét tăng lương 2 lần/năm
- Happy Tet Bonus: Thưởng lương tháng lương 13
- Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.
- Thưởng đặc biệt theo kết quả lợi nhuận của công ty
- Công ty đóng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Luật Lao động
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn Nhật Bản và có nhiều cơ hội đào tạo, thăng tiến trong công việc
- Khám sức khỏe hàng năm theo tiêu chuẩn Nhật Bản
- Du lịch công ty, các hoạt động team building, tiệc cuối năm ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visaho

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Visaho

Công ty Cổ phần Visaho

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

