Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: DHL Express, 06 Thăng Long, P4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận (Inbound) thông qua: Livechat, App, Cuộc gọi vào vv... để giải đáp thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ hoặc khiếu nại từ Khách hàng về sản phẩm và các dịch vụ (80% qua kênh chat)

Cung cấp thông tin sản phẩm/dịch vụ chính xác, kịp thời.

Hướng dẫn khách hàng cách xử lý các vấn đề thường gặp (hướng dẫn sử dụng, giải quyết lỗi đơn giản).

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phức tạp hoặc yêu cầu cần xử lý đặc biệt.

Cập nhật thông tin và ghi chú chi tiết nội dung cuộc gọi lên hệ thống

Gọi điện để hỏi thăm, đánh giá mức độ hài lòng sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Thông báo về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, hoặc sản phẩm mới. Tư vấn các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Training 30 ngày tại công ty, giờ hành chính. Phụ cấp train 200k/ngày

Nam/Nữ có kinh nghiệm 3 tháng trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng

Có thể đáp ứng xoay ca.

Giọng nói lưu loát, không nói giọng vùng miền - Giao tiếp và truyền đạt tốt

Có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, cẩn thận trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt

Khả năng đánh máy nhanh và chính xác Biết sử dụng máy vi tính trong công việc

Đọc và hiểu được tiếng Anh (Có thể giao tiếp tốt là một lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13 & Thưởng Lễ 30/4 - 1/5, 2/9, tết Dương Lịch, thưởng kinh doanh, quà mừng sinh nhật

Được ký hợp đồng lao động sau 02 tháng thử việc, được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao động

Được đào tạo các kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn trước khi làm việc.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp; các hoạt động Du lịch, Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao, Team work

Chế độ Hiếu hỉ ốm đau theo chính sách Công ty hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, tự do trao đổi học hỏi và thăng tiến.

Phép năm: 12 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

