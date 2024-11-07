Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chăm sóc, khai thác khách hàng theo kho dữ liệu khách hàng có sẵn (chat page không phải gọi điện)|
- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng và chất lượng phục vụ khách hàng.
- Xử lý các công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng được trưởng bộ phận giao việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chat page + Telesale qua hotline từ 1 năm trở lên
- Chăm chỉ, Sáng tạo, Có sự chủ động trong công việc.
- Thành thạo máy tính, Có laptop cá nhân
- Ưu tiên nữ từ 1994-2002

Tại Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7-10M tùy năng lực ( trình độ tiếng anh cơ bản nếu có) + Thưởng doanh số + Thưởng nóng + Phụ cấp (Ăn trưa + Thâm niên) . Thu nhập 8 – 15 triệu.
- Được tham gia BHXH
- Được nghỉ phép (hưởng nguyên lương) 1 ngày trong tháng. Nghỉ lễ tết theo quy định chung của nhà nước.
- Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (Từ thứ 2 tới thứ 7). Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam

Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 32 Sunrise G - KDT The Manor, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

