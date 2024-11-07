Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chăm sóc, khai thác khách hàng theo kho dữ liệu khách hàng có sẵn (chat page không phải gọi điện)|

- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng và chất lượng phục vụ khách hàng.

- Xử lý các công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng được trưởng bộ phận giao việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chat page + Telesale qua hotline từ 1 năm trở lên

- Chăm chỉ, Sáng tạo, Có sự chủ động trong công việc.

- Thành thạo máy tính, Có laptop cá nhân

- Ưu tiên nữ từ 1994-2002

Tại Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7-10M tùy năng lực ( trình độ tiếng anh cơ bản nếu có) + Thưởng doanh số + Thưởng nóng + Phụ cấp (Ăn trưa + Thâm niên) . Thu nhập 8 – 15 triệu.

- Được tham gia BHXH

- Được nghỉ phép (hưởng nguyên lương) 1 ngày trong tháng. Nghỉ lễ tết theo quy định chung của nhà nước.

- Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (Từ thứ 2 tới thứ 7). Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.