Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Care With Love là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé tại Việt Nam. Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng tận tâm, có khả năng giao tiếp tốt, để đồng hành cùng khách hàng trong việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sức khỏe mẹ và bé. Vị trí này kết hợp giữa chăm sóc khách hàng và thúc đẩy doanh số, nhằm đảm bảo sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu.

Giải đáp thông tin khi khách hàng đã đặt dịch vụ.

Hỗ trợ đặt lịch và theo dõi quá trình sử dụng dịch vụ, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Tiếp nhận phản hồi, giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh.

Gợi ý các gói dịch vụ phù hợp để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phối hợp triển khai chương trình khuyến mãi với sales khi có

Xây dựng mối quan hệ khách hàng:

Duy trì kết nối, chăm sóc khách hàng thân thiết và VIP.

Tạo dựng sự tin tưởng qua tư vấn chuyên nghiệp và dịch vụ tận tâm.

Quản lý thông tin và báo cáo:

Cập nhật thông tin khách hàng và báo cáo công việc định kỳ.

Đề xuất cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng và dịch vụ.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng, hoặc dịch vụ khách hang là một lợi thế (chưa có KN sẽ được đào tạo bài bản). Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực sức khỏe, làm đẹp, hoặc chăm sóc mẹ và bé.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục: Khả năng lắng nghe, xử lý tình huống khéo léo và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức công việc: Tinh thần chủ động, tỉ mỉ, và khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Ưu tiên: Ứng viên có hiểu biết về các dịch vụ chăm sóc mẹ bầu, sau sinh và trẻ sơ sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản từ 8-15 triệu/tháng, kèm thưởng doanh số không giới hạn.

Đào tạo chuyên sâu: Được tham gia các chương trình đào tạo về chăm sóc khách hàng, kỹ năng bán hàng và kiến thức về dịch vụ mẹ và bé chuẩn quốc tế.

Cơ hội phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm, ngày nghỉ phép, và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE

