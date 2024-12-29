Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Bình Thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng chịu trách nhiệm hỗ trợ và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, đặc biệt là những khách hàng sử dụng các giải pháp công nghệ số. Đảm bảo khách hàng nhận được sự hỗ trợ kịp thời, gia tăng mức độ hài lòng và giữ chân khách hàng lâu dài.

NHIỆM VỤ CHI TIẾT

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng

Tiếp nhận các câu hỏi, yêu cầu và phản ánh từ khách hàng qua các kênh như điện thoại, email, mạng xã hội.

Giải quyết vấn đề hoặc chuyển tiếp đến các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng kịp thời.

Hỗ trợ sử dụng sản phẩm/dịch vụ

Hướng dẫn khách hàng sử dụng các giải pháp công nghệ số, như hệ thống quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, hoặc kênh tiêu thụ trực tiếp.

Giải đáp các thắc mắc kỹ thuật cơ bản, đảm bảo khách hàng hiểu và sử dụng hiệu quả dịch vụ.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng hiện tại

Duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng để cập nhật thông tin và giải đáp các nhu cầu phát sinh.

Cập nhật và thông báo về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc sản phẩm/dịch vụ mới.

Thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng và phối hợp cải tiến chất lượng dịch vụ.

Quản lý thông tin khách hàng

Ghi nhận và cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty.

Báo cáo định kỳ về tình trạng khách hàng, các vấn đề nổi bật và đề xuất giải pháp.

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và marketing

Tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo hoặc chương trình quảng bá dịch vụ.

Kết nối khách hàng với đội ngũ kinh doanh để mở rộng cơ hội hợp tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học, ưu tiên các ngành Kinh doanh, Marketing, Dịch vụ khách hàng hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong chăm sóc khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản hoặc công nghệ.

Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng lắng nghe và xử lý tình huống linh hoạt.

Hiểu biết cơ bản về các giải pháp công nghệ áp dụng trong nông nghiệp và thủy sản là một lợi thế.

Kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm quản lý khách hàng (CRM).

Tố chất cá nhân

Kiên nhẫn, chu đáo và tận tâm với khách hàng.

Có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, phụ cấp: Thỏa thuận

BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ

Du lịch 1-2 lần/ năm

Cấp phát đồng phục theo quy định Công ty

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS

