Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp tiếp nhận, giải đáp và xử lý các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của Công ty (Tuỳ theo sự sắp xếp của Quản lý theo kênh Chat hoặc Kênh Tổng đài).

Đảm bảo ghi nhận đầy đủ và chính xác những thông tin khách hàng phản ánh/góp ý và chuyển đến các bộ phận liên quan hỗ trợ.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 18 - 28 tuổi.

Giọng nói truyền cảm, phán âm rõ ràng.

Khả năng giao tiếp và kỹ năng giải quyết tình huống tốt.

Có kiến thức về công nghệ (ĐTDĐ, Laptop,...) là một lợi thế.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Ứng viên có kinh nghiệm làm công việc trực tiếp tiếp xúc khách Hàng, CSKH và giải quyết khiếu nại là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty bán lẻ thuộc tập đoàn hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.

Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Thu nhập phù hợp năng lực bản thân.

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Khám sức khỏe định kỳ.

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

