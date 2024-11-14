Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ KAIYEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tiếp đón khách hàng, tư vấn dịch vụ

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau điều trị

Xin thông tin tên KH và nhập vào hệ thống

Đặt hẹn cho KH, Gọi điện nhắc lịch hẹn

Thu chi phí điều trị

Tổng kết và báo cáo doanh thu hằng ngày

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trường bộ phận

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7