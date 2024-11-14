Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ KAIYEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ KAIYEN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 99 Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp đón khách hàng, tư vấn dịch vụ
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau điều trị
Xin thông tin tên KH và nhập vào hệ thống
Đặt hẹn cho KH, Gọi điện nhắc lịch hẹn
Thu chi phí điều trị
Tổng kết và báo cáo doanh thu hằng ngày
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trường bộ phận
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình khá
Có kinh nghiệm lễ tân, CSKH bên lĩnh vực nha khoa
Giao tiếp vui vẻ, khéo léo. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Vi tính văn phòng
Tiếng anh giao tiếp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ KAIYEN Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật,...
• Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ KAIYEN
