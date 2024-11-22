Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THÁI MẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 801 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ kênh hotline & social.

- Theo dõi các đơn hàng nhằm đảm bảo đơn hàng được giao đến khách hàng trong khoảng thời gian nhất định.

- Trả lời các bình luận trên kênh google review, kênh 3rd party,...

- Hướng dẫn và thông tin cho khách hàng các chương trình khuyến mãi hiện hành.

- Theo dõi hóa đơn VAT của các khách hàng, nhắc nhở và hỗ trợ khách hàng, đảm bảo hóa đơn được xuất trong ngày.

- Các công việc khác (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuyển nữ, giọng nhẹ nhàng, ham học hỏi.

- Chịu khó, chịu áp lực.

- Nhanh nhẹn.

- Làm việc 6 ngày/ tuần (1 ngày 4 tiếng từ 09 - 13h)

- Ưu tiên làm vào Thứ 2 - Thứ 4, Thứ 7 - Chủ nhật (nghỉ Thứ 5 hoặc Thứ 6)

- Ưu tiên làm việc ít nhất 3 tháng.

- Làm việc tại chi nhánh Đông Nguyên Quận 5.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.

- Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp CCDC, trang thiết bị làm việc.

Bữa ăn trưa dinh dưỡng và đa dạng món được cung cấp hàng ngày bên cạnh tủ thức ăn (mì gói, bánh, trà cà phê nước ngọt,...)

Sau thời gian thử việc, kí HĐLĐ và hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng Luật Lao động.

Chính sách thăm hỏi, hiếu hỉ; quà sinh nhật, team building, party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

