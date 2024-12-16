Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 05 Lý Tự Trọng, Nha Trang, khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng khi đến khách sạn/nhà hàng.
Trả lời điện thoại, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Ghi nhận thông tin đặt phòng/bàn, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đặt phòng/bàn.
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ, giá cả, chính sách của khách sạn/nhà hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong việc đặt dịch vụ khác như đặt xe, gọi đồ ăn, đặt vé tham quan,...
Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên.
Giữ gìn vệ sinh và đảm bảo sự sạch sẽ của khu vực làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.
Có thái độ phục vụ khách hàng tốt, niềm nở, thân thiện.
Khả năng xử lý tình huống tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn thận.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để phục vụ khách hàng tốt nhất.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 05 Lý Tự Trọng , Nha Trang, Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

