Tuyển Content Marketing Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà số 2, Đường Số 1, Khu Cư Xá Đô Thành, P.4, Quận 3, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Phát triển nội dung trên Website của Công ty

Viết nội dung website theo yêu cầu;

Viết bài Content SEO, quản lý và tối ưu bài viết chuẩn SEO;

Lập kế hoạch, triển khai content chi tiết dựa theo định hướng nội dung của leader theo tháng/quý;

Nghiên cứu, phân tích, cập nhật xu hướng và đưa ra các ý tưởng sáng tạo;

Lên Outline cho bài viết, phân chia nhóm từ khóa theo chủ đề;

Quản trị website (Kiểm tra tiến độ/chất lượng bài viết, update nội dung thông tin trên website...);

Các công việc khác theo yêu cầu của leader.

2. Quản lý nội dung trên Website của Công ty

Cập nhật bài viết, hình ảnh, banner, video clip về các chương trình ưu đãi cho khách hàng; tin tức hoạt động nội bộ, sự kiện định kỳ trên Website của Công ty;

Cập nhật lịch khai giảng định kỳ hàng tháng tại các cơ sở trực thuộc và cơ sở Franchise;

Sản xuất bài viết định kỳ và đăng tải trên Website của Công ty căn cứ theo mục tiêu SEO của nhóm.

3. Quản lý nhóm Cộng tác viên Content

Quản lý kế hoạch làm việc và lịch sản xuất Content của nhóm Cộng tác viên;

Đầu mối tổng hợp báo cáo, thống kê các chỉ số của nhóm Cộng tác viên Content cho Trưởng phòng Marketing;

Cập nhật kết quả thưởng content hiệu quả cho nhóm Cộng tác viên Content theo chính sách thưởng của Phòng Marketing.

4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Báo chí, Marketing...)

Có kinh nghiệm viết bài chuẩn SEO (Kinh nghiệm trên 2 năm)

Yêu thích Content, đam mê viết lách và có định hướng chuyên sâu.

Có khả năng sáng tạo phong phú, khả năng diễn đạt ý tưởng, viết văn tốt, phân tích ngữ nghĩa tốt.

Trung thực, nhanh nhẹn, có ý thức cao trong công việc, đảm bảo hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ.

Tính cách: Cởi mở, thân thiện, hòa đồng

Tính cách:

Có ý thức kỷ luật tốt, hoàn thiện báo cáo, KPI đúng hạn

Ưu tiên: Có kinh nghiệm quản trị Website

Tại Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (8.000.000 - 10.000.000VNĐ + phụ cấp + thưởng)

Chính sách lương rõ ràng, minh bạc, chi trả đúng thời hạn.

Review tăng lương theo hiệu suất công việc 1 lần/năm.

Môi trường làm việc: Văn minh, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp và tăng thu nhập.

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Có chính sách chế độ đãi ngộ phúc lợi hấp dẫn, BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin