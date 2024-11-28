Tuyển Content Marketing Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

Content Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà số 2, Đường Số 1, Khu Cư Xá Đô Thành, P.4, Quận 3, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Phát triển nội dung trên Website của Công ty
Viết nội dung website theo yêu cầu;
Viết bài Content SEO, quản lý và tối ưu bài viết chuẩn SEO;
Lập kế hoạch, triển khai content chi tiết dựa theo định hướng nội dung của leader theo tháng/quý;
Nghiên cứu, phân tích, cập nhật xu hướng và đưa ra các ý tưởng sáng tạo;
Lên Outline cho bài viết, phân chia nhóm từ khóa theo chủ đề;
Quản trị website (Kiểm tra tiến độ/chất lượng bài viết, update nội dung thông tin trên website...);
Các công việc khác theo yêu cầu của leader.
2. Quản lý nội dung trên Website của Công ty
Cập nhật bài viết, hình ảnh, banner, video clip về các chương trình ưu đãi cho khách hàng; tin tức hoạt động nội bộ, sự kiện định kỳ trên Website của Công ty;
Cập nhật lịch khai giảng định kỳ hàng tháng tại các cơ sở trực thuộc và cơ sở Franchise;
Sản xuất bài viết định kỳ và đăng tải trên Website của Công ty căn cứ theo mục tiêu SEO của nhóm.
3. Quản lý nhóm Cộng tác viên Content
Quản lý kế hoạch làm việc và lịch sản xuất Content của nhóm Cộng tác viên;
Đầu mối tổng hợp báo cáo, thống kê các chỉ số của nhóm Cộng tác viên Content cho Trưởng phòng Marketing;
Cập nhật kết quả thưởng content hiệu quả cho nhóm Cộng tác viên Content theo chính sách thưởng của Phòng Marketing.
4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Báo chí, Marketing...)
Có kinh nghiệm viết bài chuẩn SEO (Kinh nghiệm trên 2 năm)
Yêu thích Content, đam mê viết lách và có định hướng chuyên sâu.
Có khả năng sáng tạo phong phú, khả năng diễn đạt ý tưởng, viết văn tốt, phân tích ngữ nghĩa tốt.
Trung thực, nhanh nhẹn, có ý thức cao trong công việc, đảm bảo hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ.
Tính cách: Cởi mở, thân thiện, hòa đồng
Tính cách:
Có ý thức kỷ luật tốt, hoàn thiện báo cáo, KPI đúng hạn
Ưu tiên: Có kinh nghiệm quản trị Website

Tại Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (8.000.000 - 10.000.000VNĐ + phụ cấp + thưởng)
Chính sách lương rõ ràng, minh bạc, chi trả đúng thời hạn.
Review tăng lương theo hiệu suất công việc 1 lần/năm.
Môi trường làm việc: Văn minh, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp và tăng thu nhập.
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty.
Có chính sách chế độ đãi ngộ phúc lợi hấp dẫn, BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20A ngõ 09 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

