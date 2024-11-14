Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Trực page

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 22 Thành Công, Ba Đình, HN, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Trả lời tin nhắn, bình luận từ khách hàng trên fanpage một cách nhanh chóng và chính xác.
- Tư vấn, chốt đơn, lên đơn, theo dõi đơn hàng đến khi khách nhận được hàng.
- Kiểm hàng.
- Chăm sóc khách hàng cũ, nhận và xử lý phản hồi, xử lý khiếu nại của khách hàng.
- Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các kịch bản tư vấn khách hàng để đạt hiệu quả để khách hàng cho thông tin.
- Soạn thảo các câu mẫu gửi báo giá cho khách hàng, file thông tin sản phẩm tư vấn, các thông báo tới khách hàng, chương trình khuyến mại.
- Hỗ trợ các công việc khác trong phòng theo yêu cầu của quản lý.
- Lập mục tiêu công việc và kế hoạch công việc tháng. Gửi Báo cáo theo tuần / tháng / ngày.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, phản hồi nhanh nhẹn và thân thiện.
Chủ động, làm việc có trách nhiệm.
Có laptop cá nhân, phương tiện đi lại.
Ưu tiên các bạn có khả năng Đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000đ/ tháng + % Doanh thu.
Nghỉ 4 chủ nhật/tháng.
Thưởng đột xuất/thưởng lễ tết/thưởng KPI, ...
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

