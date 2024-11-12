Tuyển Kiểm toán viên Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Long An thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Kiểm toán viên Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Long An thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Kiểm toán viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: 155 Ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng chủ động về thông tin tin gói dịch vụ, tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ cộng thêm của FPT Telecom và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng các thủ tục liên quan đến hợp đồng: làm rõ thông tin hợp đồng và khuyến mãi, tiếp nhận chuyển đổi thông tin khách hàng.
Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại liên quan đến: công nợ, hợp đồng, chính sách, thông tin sản phẩm.
Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.
Thông báo cước phí internet, truyền hình, hằng tháng của khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thanh toán cước trong tháng.
Thu phí của khách hàng đến thanh toán tại quầy giao dịch và từ các nhân viên thu cước làm việc tại chi nhánh.
Quản lí, hỗ trợ các đối tác thu cước hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ cộng thêm của FPT Telecom.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/ Đơn vị.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng...).
Giao tiếp tự tin, thuyết phục, không nói ngọng, không nói lắp, không mắc các lỗi phát âm cơ bản.
Có khả năng tổ chức và giám sát công việc. Kỹ năng tin học văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Quản lý thu cước, Quản lý công nợ,Tư vấn bán hàng.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh. Thu nhập năm từ 14-18 tháng lương (13 tháng lương, thưởng nghỉ mát, thưởng hiệu quả kinh doanh...).
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH...
Phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung
Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn:Tân binh hội nhập, nghỉ mát, team building, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện...
Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng của công ty.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cán bộ quản lý của công ty.
Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

