Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV

Nhân viên Facebook Ads

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Việt Đức Complex, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch và chiến lược, thực hiện các chương trình quảng cáo Facebook Ads.
- Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm dịch vụ, từng đối tượng khách hàng của Công ty.
- Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến lược quảng cáo.
- Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày.
- Tạo dựng, xây dựng nội dung fanpage.
- Biết tìm kiếm, Testing sản phẩm mới.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo,…
- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên với quảng cáo Chuyển Đổi Facebook ads + Chạy thị trường Đông Nam Á.
- Biết làm landipage. Thành thạo edit video, hình ảnh.
- Khả năng giao tiếp tốt, chủ động trao đổi với leader, đồng nghiệp.
- Tư duy sáng tạo, đổi mới liên tục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7.000.000vnđ - 9.000.000vnđ (deal theo năng lực của ứng viên) + Thưởng % doanh số.
- Tổng thu nhập: 10.000.000vnđ - 20.000.000vnđ.
- Thưởng nóng, lễ tết đầy đủ, đi du lịch công ty hàng năm 1-2 lần.
- Review lương 6 tháng/lần.
- 12 ngày phép/năm. Đóng BHXH khi lên nhân viên chính thức.
- Được chạy trên tài khoản doanh nghiệp chính thức, tài khoản/ngân sách không giới hạn.
- Được học việc, đào tạo thực chiến. Tiếp xúc với thị trường nước ngoài.
- Được update những kỹ năng, kỹ thuật mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Hưng Complex

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-facebook-ads-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job284853
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VFF Việt Nam
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH VFF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH VFF Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sinh học SOFa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VFF Việt Nam
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH VFF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH VFF Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sinh học SOFa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH GP SHOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH GP SHOP
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÂM AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÂM AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Queen Pilates làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Queen Pilates
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAZYCHEF làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAZYCHEF
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH RUBY SPORT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH RUBY SPORT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MADEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MADEM GROUP
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công Ty Cổ phần DaeYang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ phần DaeYang
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI MECO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI MECO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHUNG
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MOVETECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm