Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Đức Complex, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

- Lên kế hoạch và chiến lược, thực hiện các chương trình quảng cáo Facebook Ads.

- Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm dịch vụ, từng đối tượng khách hàng của Công ty.

- Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến lược quảng cáo.

- Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày.

- Tạo dựng, xây dựng nội dung fanpage.

- Biết tìm kiếm, Testing sản phẩm mới.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo,…

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên với quảng cáo Chuyển Đổi Facebook ads + Chạy thị trường Đông Nam Á.

- Biết làm landipage. Thành thạo edit video, hình ảnh.

- Khả năng giao tiếp tốt, chủ động trao đổi với leader, đồng nghiệp.

- Tư duy sáng tạo, đổi mới liên tục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7.000.000vnđ - 9.000.000vnđ (deal theo năng lực của ứng viên) + Thưởng % doanh số.

- Tổng thu nhập: 10.000.000vnđ - 20.000.000vnđ.

- Thưởng nóng, lễ tết đầy đủ, đi du lịch công ty hàng năm 1-2 lần.

- Review lương 6 tháng/lần.

- 12 ngày phép/năm. Đóng BHXH khi lên nhân viên chính thức.

- Được chạy trên tài khoản doanh nghiệp chính thức, tài khoản/ngân sách không giới hạn.

- Được học việc, đào tạo thực chiến. Tiếp xúc với thị trường nước ngoài.

- Được update những kỹ năng, kỹ thuật mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV

