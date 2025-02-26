Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch & triển khai chạy Facebook ads.

Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá bid và tỷ lệ chuyển đổi.

Nghiên cứu, cập nhật tính năng của Facebook.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng viết quảng cáo của teamcontent

Sử dụng các công cụ để phân tích, đo lường, tối ưu chuyển đổi và báo cáo.

Hoàn thành các công việc khác do lãnh đạo phân công.

Báo cáo công việc tuần, tháng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Marketing hoặc các ngành có liên quan.

Kinh nghiệm FB Ads tối thiểu 1 năm với ngân sách >100 triệu/năm, ưu tiên các bạn từng chạy chuyển đổi.

Biết xử lý ảnh cơ bản bằng photoshop, canva...là lợi thế.

Có khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 đến 12.000.000 VNĐ/tháng

Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn/Kỹ năng.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.

Các hoạt động tập thể: Du lịch nghỉ mát cùng công ty, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin