Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 33 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch & triển khai chạy Facebook ads.
Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá bid và tỷ lệ chuyển đổi.
Nghiên cứu, cập nhật tính năng của Facebook.
Kiểm tra, đánh giá chất lượng viết quảng cáo của teamcontent
Sử dụng các công cụ để phân tích, đo lường, tối ưu chuyển đổi và báo cáo.
Hoàn thành các công việc khác do lãnh đạo phân công.
Báo cáo công việc tuần, tháng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Marketing hoặc các ngành có liên quan.
Kinh nghiệm FB Ads tối thiểu 1 năm với ngân sách >100 triệu/năm, ưu tiên các bạn từng chạy chuyển đổi.
Biết xử lý ảnh cơ bản bằng photoshop, canva...là lợi thế.
Có khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.
Kinh nghiệm FB Ads tối thiểu 1 năm với ngân sách >100 triệu/năm, ưu tiên các bạn từng chạy chuyển đổi.
Biết xử lý ảnh cơ bản bằng photoshop, canva...là lợi thế.
Có khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 đến 12.000.000 VNĐ/tháng
Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn/Kỹ năng.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.
Các hoạt động tập thể: Du lịch nghỉ mát cùng công ty, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ...
Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn/Kỹ năng.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.
Các hoạt động tập thể: Du lịch nghỉ mát cùng công ty, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI