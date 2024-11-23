Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Thành phố Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu; sắp xếp, quản lý văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng; hỗ trợ các hoạt động văn phòng: tổ chức sinh nhật, sự kiện,... các hoạt động khác của văn phòng
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, hỗ trợ phỏng vấn, nhập liệu thông tin ứng viên, ...
Hỗ trợ công tác đào tạo: lên kế hoạch đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo, theo dõi kết quả đào tạo, ...
Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, ...
Hỗ trợ các hoạt động khác của phòng Hành chính - Nhân sự theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành nghề liên quan.
Có từ 6 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Nắm vững các nghiệp vụ hành chính văn phòng, quản trị nhân sự.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...).
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing / Truyền thông / Quảng cáo.

Tại Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9-15 triệu + thưởng,thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ...).
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát, ...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.
Định hướng công việc rõ ràng, cơ hội thăng tiến lên trưởng phòng nhân sự với mức lương trên 30 triệu đồng/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Water Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Tiến Bộ TBCO1, Tổ 1 Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

