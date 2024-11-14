Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/5T đường Bà điểm 4, xã Bà điểm, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 7 (CN nghỉ). Sáng 8h00 - 12h00, Chiều 13h30 - 17h30

• Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện

• Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,BHTN

• Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm

• Hỗ trợ cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày

• Teambuilding : 1 - 2 lần/năm; 5tr-10tr/ 1 nhân viên

• Thưởng Lễ, Tết, đột xuất (không giới hạn)

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng - công bằng

• Được đào tạo, huấn luyện thường xuyên về chuyên môn và các kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC

