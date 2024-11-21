Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Trà Khúc, Phường 02, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

- Công việc hành chính:

+ Kiểm tra, thanh toán Công tác phí, lương doanh số cho nhân viên kinh doanh..

+ Quản lý và mua văn phòng phẩm, đồng phục, công tác văn thư.

+ Thanh toán các chi phí văn phòng như: điện, nước, VPP, Grab,...

- Công việc nhân sự:

+ Thực hiện việc chấm công, quản lý ngày phép của nhân viên.

+ Soạn thảo và quản lý hợp đồng lao động và hồ sơ, dữ liệu nhân viên.

+ Theo dõi và thực hiện thủ tục thôi việc hoặc hết hạn hợp đồng lao động.

+ Thực hiện các nghiệp vụ BHXH: tiền bảo hiểm phải nộp hàng tháng, báo tăng, giảm, nghiệp vụ sổ, thẻ, các chế độ ốm đau, thai sản,....

+ Đăng tuyển dụng trên các kênh: TopCV, Careerbuilder, Vietnamwork, vieclam24h,...

+ Đăng ký Mã số thuế, NPT

+ Thực hiện các báo cáo hàng năm về tình hình nhân sự với các cơ quan nhà nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 22 – 35 tuổi

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường nếu phù hợp và có sự tiếp thu, chịu khó học hỏi.

- Chăm chỉ, siêng năng, trung thực, tính cách ôn hòa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ thỏa thuận khi phỏng vấn

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết,...

- Các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ, tết,..theo quy định của PL.

- Du lịch theo kế hoạch của công ty

- Chế độ chăm sóc sức khỏe hàng năm, các phúc lợi khác: đám cưới, sinh con,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG

