Tuyển Nhân viên hành chính CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHIN & KIM (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng, đảm bảo hoạt động trơn tru của văn phòng. Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, thư từ, email đến văn phòng. Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ của công ty. Chuẩn bị, hỗ trợ các cuộc họp, hội nghị, sự kiện của công ty. Hỗ trợ các công việc liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã tốt nghiệp đại học từ 1 - 2 năm Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint. Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt. Có kiến thức về kế toán là một lợi thế. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHIN & KIM (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm và theo năng lực và hiệu quả công việc. Chế độ nghỉ lễ, đóng BHXH-BHYT full lương Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm. Được cấp máy tính, vé gửi xe miễn phí, trà, bánh, hoa quả, đồ ăn vặt hàng ngày. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Các chế độ phúc lợi cho bản thân, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHIN & KIM (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI

