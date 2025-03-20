Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ANEX VIỆT NAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ANEX VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: Tầng 6&7, Tòa nhà VNPT Khánh Hòa, Số 50 Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động của Công ty.
Theo dõi, cấp phát đồng phục, quản lý tồn kho, làm việc nhà cung cấp liên quan đến đồng phục.
Thực hiện thủ tục mua vật dụng, công cụ, dụng cụ theo yêu cầu.
Theo dõi, quản lý, thủ tục thanh toán chi phí văn phòng hàng tháng (điện, nước, taxi, công nợ in ấn...)
Quản lý con dấu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan.
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Khách Sạn, Lữ Hành.
Thành thạo MS Office.
Kỹ năng Giao tiếp tiếng Anh TỐT.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ANEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập c.ạnh tranh. Chế độ phúc lợi t.ố.t và h.ấp d.ẫn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Công ty đóng 100% Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, Phí Công đoàn. Bảo hiểm sức khỏe 24/24.
Thưởng Lễ, Tết, năng suất theo hiệu quả công việc.
Teambuilding, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ANEX VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
