Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ANEX VIỆT NAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tầng 6&7, Tòa nhà VNPT Khánh Hòa, Số 50 Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, TP Nha Trang

Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động của Công ty.

Theo dõi, cấp phát đồng phục, quản lý tồn kho, làm việc nhà cung cấp liên quan đến đồng phục.

Thực hiện thủ tục mua vật dụng, công cụ, dụng cụ theo yêu cầu.

Theo dõi, quản lý, thủ tục thanh toán chi phí văn phòng hàng tháng (điện, nước, taxi, công nợ in ấn...)

Quản lý con dấu.

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan.

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Khách Sạn, Lữ Hành.

Thành thạo MS Office.

Kỹ năng Giao tiếp tiếng Anh TỐT.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ANEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập c.ạnh tranh. Chế độ phúc lợi t.ố.t và h.ấp d.ẫn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Công ty đóng 100% Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, Phí Công đoàn. Bảo hiểm sức khỏe 24/24.

Thưởng Lễ, Tết, năng suất theo hiệu quả công việc.

Teambuilding, du lịch hàng năm.

