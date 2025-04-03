Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, quyết định bổ nhiệm, điều chuyển, chấm dứt hợp đồng, …
- Tuyển dụng nhân sự: Đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, tiếp nhận nhân sự mới.
- Theo dõi chấm công, nghỉ phép, tính lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ phúc lợi thực hiện các công việc hành chính nhân sự.
- Thực hiện công tác hành chính: soạn thảo công văn đi/đến; Quản lý, lưu trữ và theo dõi cập nhật các hồ hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ, …
- Quản lý văn phòng phẩm, tài sản, thiết bị công ty, tài sản, công cụ dụng cụ; theo dõi và thống kê đề nghị mua và phát cấp phát khi cần thiết.
- Thực hiện các công việc hành chính và các công việc hậu cần khác đảm bảo hoạt động cho các phòng, bộ phận khác. Quan hệ trong công việc Nội bộ: phối hợp chặt chẽ với các phòng, bộ phận khác
- Đảm bảo thực hiện tốt vệ sinh, an toàn lao động tại nơi làm việc.
- Thay thế nhân sự nghỉ chế độ thai sản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hành chánh, thư ký, tiếp tân.
- Nắm vững Luật Lao động, Luật Thuế TNCN, Luật BHXH và các quy định pháp lý liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

