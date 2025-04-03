Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, quyết định bổ nhiệm, điều chuyển, chấm dứt hợp đồng, …

- Tuyển dụng nhân sự: Đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, tiếp nhận nhân sự mới.

- Theo dõi chấm công, nghỉ phép, tính lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ phúc lợi thực hiện các công việc hành chính nhân sự.

- Thực hiện công tác hành chính: soạn thảo công văn đi/đến; Quản lý, lưu trữ và theo dõi cập nhật các hồ hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ, …

- Quản lý văn phòng phẩm, tài sản, thiết bị công ty, tài sản, công cụ dụng cụ; theo dõi và thống kê đề nghị mua và phát cấp phát khi cần thiết.

- Thực hiện các công việc hành chính và các công việc hậu cần khác đảm bảo hoạt động cho các phòng, bộ phận khác. Quan hệ trong công việc Nội bộ: phối hợp chặt chẽ với các phòng, bộ phận khác

- Đảm bảo thực hiện tốt vệ sinh, an toàn lao động tại nơi làm việc.

- Thay thế nhân sự nghỉ chế độ thai sản.