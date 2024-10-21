Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án xây dựng Tại Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh
- Thanh Hóa: Số nhà 296 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng danh mục, biểu mẫu dự thầu liên quan đến danh mục trong Hồ sơ mời thầu.
Phối hợp với tổ pháp lý và các phòng ban liên quan hoàn thiện Hồ sơ dự thầu.
Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa.
Các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Công ty.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu.
Làm việc độc lập, nhanh nhẹn, ý thức tốt, có tinh thần cầu tiến
Tốt nghiệp Cao đăng trở lên các trường Y Dược
Tại Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 – 12.000.000đ, thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...)
Lương, thưởng tháng 13, lễ, Tết
Nghỉ phép 12 ngày/năm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
