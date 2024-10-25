Tuyển Nhân Viên HSE thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B4 - 3 đường D4, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các quy định, hướng dẫn thực hiện đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Lập và thực hiện các hồ sơ liên quan đến công tác an toàn lao động, PCCN. Triển khai thực hiện và duy trì đạt các tiêu chuẩn 5S, Pro -3M áp dụng trong toàn công ty. Đánh giá điều kiện an toàn của máy móc thiết bị, nhà xưởng và lập các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa điều kiện không an toàn của máy móc thiết bị - nhà xưởng; đề xuất các nội dung cải thiện điều kiện lao động. Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nội bộ về an toàn - vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, 5S, PCCC cho CB-CNV. Quản lý việc đăng ký, kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động Điều tra, xử lý và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa các trường hợp vi phạm, tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố gây hư hỏng gây thiệt hại tài sản của công ty. Quản lý lưu kho, vận chuyển và sử dụng sử dụng hóa chất an toàn. Thực hiện kiểm tra sử dụng và đề xuất trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CB-CNV sử dụng đảm bảo an toàn lao động hiệu quả. Quản lý, kiểm tra thực hiện an toàn lao động của các Đơn vị bảo trì, xây dựng, nhà thầu thi công phạm vi công ty. Quản lý hồ sơ, báo cáo các vấn đề liên quan đến an toàn lao động - PCCN đến các cơ quan theo quy định của pháp luật.

Xây dựng các quy định, hướng dẫn thực hiện đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Lập và thực hiện các hồ sơ liên quan đến công tác an toàn lao động, PCCN.

Triển khai thực hiện và duy trì đạt các tiêu chuẩn 5S, Pro -3M áp dụng trong toàn công ty.

Đánh giá điều kiện an toàn của máy móc thiết bị, nhà xưởng và lập các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa điều kiện không an toàn của máy móc thiết bị - nhà xưởng; đề xuất các nội dung cải thiện điều kiện lao động.

Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nội bộ về an toàn - vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, 5S, PCCC cho CB-CNV.

Quản lý việc đăng ký, kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động

Điều tra, xử lý và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa các trường hợp vi phạm, tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố gây hư hỏng gây thiệt hại tài sản của công ty.

Quản lý lưu kho, vận chuyển và sử dụng sử dụng hóa chất an toàn.

Thực hiện kiểm tra sử dụng và đề xuất trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CB-CNV sử dụng đảm bảo an toàn lao động hiệu quả.

Quản lý, kiểm tra thực hiện an toàn lao động của các Đơn vị bảo trì, xây dựng, nhà thầu thi công phạm vi công ty.

Quản lý hồ sơ, báo cáo các vấn đề liên quan đến an toàn lao động - PCCN đến các cơ quan theo quy định của pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 01 năm ở vị trí tương đương, chấp nhận sinh viên mới ra trường. Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư an toàn lao động, hoặc kỹ sư môi trường, kỹ sư cơ - điện tử có kinh nghiệm và hiểu biết trong lĩnh vực an toàn lao động, 5S, Pro -3M Kỹ năng: có kỹ năng thiết lập - triển khai các nội dung, chương trình 5S, Pro -3M, lean, TPM, vận hành hệ thống quản lý PCCN, huấn luyện - thuyết trình, báo cáo. Các yếu tố khác: anh văn giao tiếp, sử dụng các phầm mền autocad, photoshop, corel...

Kinh nghiệm: 01 năm ở vị trí tương đương, chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư an toàn lao động, hoặc kỹ sư môi trường, kỹ sư cơ - điện tử có kinh nghiệm và hiểu biết trong lĩnh vực an toàn lao động, 5S, Pro -3M

Kỹ năng: có kỹ năng thiết lập - triển khai các nội dung, chương trình 5S, Pro -3M, lean, TPM, vận hành hệ thống quản lý PCCN, huấn luyện - thuyết trình, báo cáo.

Các yếu tố khác: anh văn giao tiếp, sử dụng các phầm mền autocad, photoshop, corel...

Tại Công ty Cổ Phần Kềm Nghĩa Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chế độ đãi ngộ tốt. Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Mức lương cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Chế độ đãi ngộ tốt.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Mức lương cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kềm Nghĩa Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin