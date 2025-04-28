Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 5 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Gọi điện tư vấn khách hàng, chốt đơn khách hàng từ data khách hàng chạy ads
Xử lý vấn đề liên quan từ khách hàng
Giải đáp thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm
Tìm hiểu và xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ đào tạo: Trung cấp trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm telesales chuyển đổi data từ chạy ads
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm
Có laptop cá nhân, tin học văn phòng thành thạo
Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến lên Leader, Quản lí, Giám Đốc rõ ràng (bất kỳ ai có năng lực đều có thể lên được vị trí)
Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định
Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.
Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...
Đồng nghiệp vui tính, năng động
Happy time hàng ngày, liên hoan hàng tháng
Sản phẩm đang phát triển, cực kỳ dễ chốt đơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
