Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Gọi điện tư vấn khách hàng, chốt đơn khách hàng từ data khách hàng chạy ads
Xử lý vấn đề liên quan từ khách hàng
Giải đáp thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm
Tìm hiểu và xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Trung cấp trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm telesales chuyển đổi data từ chạy ads
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm
Có laptop cá nhân, tin học văn phòng thành thạo
Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến lên Leader, Quản lí, Giám Đốc rõ ràng (bất kỳ ai có năng lực đều có thể lên được vị trí)
Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định
Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.
Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...
Đồng nghiệp vui tính, năng động
Happy time hàng ngày, liên hoan hàng tháng
Sản phẩm đang phát triển, cực kỳ dễ chốt đơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

