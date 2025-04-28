Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale

Gọi điện tư vấn khách hàng, chốt đơn khách hàng từ data khách hàng chạy ads

Xử lý vấn đề liên quan từ khách hàng

Giải đáp thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm

Tìm hiểu và xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ đào tạo: Trung cấp trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm telesales chuyển đổi data từ chạy ads

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm

Có laptop cá nhân, tin học văn phòng thành thạo

Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến lên Leader, Quản lí, Giám Đốc rõ ràng (bất kỳ ai có năng lực đều có thể lên được vị trí)

Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định

Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.

Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...

Đồng nghiệp vui tính, năng động

Happy time hàng ngày, liên hoan hàng tháng

Sản phẩm đang phát triển, cực kỳ dễ chốt đơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

