Tuyển Bưu chính Viễn thông Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 149 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

· Quản lý và xử lý các phần mềm liên quan đến hoạt động của công ty.

· Quản lý tên miền, các công cụ liên lạc như Skype, Zalo, email.

· Quản trị và duy trì các tài khoản quản trị của tất cả các website cũ và mới.

· Cài đặt và quản lý hệ thống các GDS (Global Distribution Systems).

· Thiết lập và duy trì kết nối API giữa các hệ thống.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT

- Có kinh nghiệm > 2 năm cho vị trí này

- Hòa đồng, chịu áp lực công việc, tuân thủ kỷ luật.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Trên 10tr/tháng (có thể deal theo năng lực)

- Thử việc: 02 tháng, hưởng 85% Lương chính thức

+ Sau thời gian thử việc được tham gia đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Công ty

+ Được thưởng tháng lương thứ 13 trên mức mua bảo hiểm chung của công ty khi làm đủ từ 01 năm trở lên

+ Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam

