Tuyển Bưu chính Viễn thông Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 149 Tôn Đức Thắng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
· Quản lý và xử lý các phần mềm liên quan đến hoạt động của công ty.
· Quản lý tên miền, các công cụ liên lạc như Skype, Zalo, email.
· Quản trị và duy trì các tài khoản quản trị của tất cả các website cũ và mới.
· Cài đặt và quản lý hệ thống các GDS (Global Distribution Systems).
· Thiết lập và duy trì kết nối API giữa các hệ thống.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT
- Có kinh nghiệm > 2 năm cho vị trí này
- Hòa đồng, chịu áp lực công việc, tuân thủ kỷ luật.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập: Trên 10tr/tháng (có thể deal theo năng lực)
- Thử việc: 02 tháng, hưởng 85% Lương chính thức
+ Sau thời gian thử việc được tham gia đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Công ty
+ Được thưởng tháng lương thứ 13 trên mức mua bảo hiểm chung của công ty khi làm đủ từ 01 năm trở lên
+ Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại FC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
