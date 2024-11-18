Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Cách khoảng 5km - 8km so với, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất

- Lập và theo dõi lệnh Chỉ thị sản xuất theo kế hoạch sản xuất đã lập sẵn.

- Đặt nguyên vật liệu, điều chỉnh, thay đổi kỳ hạn nhập hàng, theo dõi lịch trình nhập hàng theo kế hoạch đặt nguyên vật liệu đã lập sẵn.

- Liên hệ, sắp xếp công ty vận chuyển để nhập hàng.

- Kiểm kê nguyên vật liệu, thành phẩm cuối mỗi tháng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ tuổi từ 21- 35

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Thành thạo tin học văn phòng

- Cẩn thận, chăm chỉ

Quyền Lợi Được Hưởng

- Phụ cấp nuôi con nhỏ: 400.000VND/ 1 tháng/ 1 con

- Được thưởng thâm niên và đánh giá thưởng cuối năm.

- Miễn phí suất ăn trưa và tăng ca( nếu có).

- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phúc lợi theo luật

- Tùy theo tình hình kinh doanh hàng năm, có thể sẽ tổ chức các chương trình: Du lịch dã ngoại, hoạt động văn nghệ giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển

