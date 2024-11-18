Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM

Kế hoạch sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Cách khoảng 5km

- 8km so với, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Lập và theo dõi lệnh Chỉ thị sản xuất theo kế hoạch sản xuất đã lập sẵn.
- Đặt nguyên vật liệu, điều chỉnh, thay đổi kỳ hạn nhập hàng, theo dõi lịch trình nhập hàng theo kế hoạch đặt nguyên vật liệu đã lập sẵn.
- Liên hệ, sắp xếp công ty vận chuyển để nhập hàng.
- Kiểm kê nguyên vật liệu, thành phẩm cuối mỗi tháng.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 21- 35
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thành thạo tin học văn phòng
- Cẩn thận, chăm chỉ

Tại CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp nuôi con nhỏ: 400.000VND/ 1 tháng/ 1 con
- Được thưởng thâm niên và đánh giá thưởng cuối năm.
- Miễn phí suất ăn trưa và tăng ca( nếu có).
- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phúc lợi theo luật
- Tùy theo tình hình kinh doanh hàng năm, có thể sẽ tổ chức các chương trình: Du lịch dã ngoại, hoạt động văn nghệ giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 6, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

