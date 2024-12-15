Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 72 Ngõ 543 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Dự trù nhân lực, vật tư, trang thiết bị cho các dự án khám sức khỏe do công ty giao.

Khảo sát địa điểm tổ chức khám sức khỏe.

Setup địa điểm, cơ sở bên DN khám sức khỏe trước ngày khám

Điều phối, hướng dẫn KH khám sức khỏe tại phòng khám hoặc DN

Xử lý các vấn đề phát sinh trong khi khám sức khỏe

Chuẩn bị kế hoạch Standee, bảng biển, biểu mẫu hỗ trợ gói khám đạt hiệu quả tốt.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nam, từ 20 - 30, ngoại hình sáng, tác phong gọn gàng, lịch sự

Có khả năng quan sát, lập kế hoạch tốt

Có sức khỏe tốt, chịu khó, không ngại đi sớm về muộn

Không nói lắp, không nói ngọng, không nói giọng địa phương

Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, chu đáo, có thái độ chủ động trong công việc, có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo kinh nghiệm và năng lực từ 11 - 13 triệu

Phụ cấp ăn trưa 30. 000 VNĐ/ngày, phụ cấp gói khám sức khỏe lưu động: 50.000 VNĐ/ngày

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn

Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo kết quả thực hiện công việc

Được tham gia các chương trình Team Building, du lịch hàng năm của Công ty

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc

Được tham gia khám sức khỏe tổng quát hàng năm của Công ty với giá trị lên đến 5 triệu VNĐ/người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin