Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Nhân viên Kế hoạch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 72 Ngõ 543 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Dự trù nhân lực, vật tư, trang thiết bị cho các dự án khám sức khỏe do công ty giao.
Khảo sát địa điểm tổ chức khám sức khỏe.
Setup địa điểm, cơ sở bên DN khám sức khỏe trước ngày khám
Điều phối, hướng dẫn KH khám sức khỏe tại phòng khám hoặc DN
Xử lý các vấn đề phát sinh trong khi khám sức khỏe
Chuẩn bị kế hoạch Standee, bảng biển, biểu mẫu hỗ trợ gói khám đạt hiệu quả tốt.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nam, từ 20 - 30, ngoại hình sáng, tác phong gọn gàng, lịch sự
Có khả năng quan sát, lập kế hoạch tốt
Có sức khỏe tốt, chịu khó, không ngại đi sớm về muộn
Không nói lắp, không nói ngọng, không nói giọng địa phương
Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, chu đáo, có thái độ chủ động trong công việc, có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo kinh nghiệm và năng lực từ 11 - 13 triệu
Phụ cấp ăn trưa 30. 000 VNĐ/ngày, phụ cấp gói khám sức khỏe lưu động: 50.000 VNĐ/ngày
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn
Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo kết quả thực hiện công việc
Được tham gia các chương trình Team Building, du lịch hàng năm của Công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc
Được tham gia khám sức khỏe tổng quát hàng năm của Công ty với giá trị lên đến 5 triệu VNĐ/người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 499 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

