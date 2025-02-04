Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thi công của nhà thầu phụ dựa trên việc giám sát trực tiếp tại công trình
Nghiệm thu khối lượng, chất lượng các hạng mục thi công
Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình
Đảm bảo nhà thầu phụ, công nhân tuân thủ mặc áo, đội mũ 100%
Quản lý vật tư, vật liệu, nhân công tại công trình
Xử lý các công việc phát sinh dưới công trình
Báo cáo công việc hàng ngày theo quy định của công ty
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết bóc tách khối lượng, giao tiếp tốt
Thời gian ở công trình tối thiểu 8h/ngày
Có kinh nghiệm thi công xây dựng, nội thất và cảnh quan
Am hiểu về xây dựng, các biện pháp thi công
Có kiến thức cơ bản về các bộ môn liên quan như kết cấu, điện nước, cảnh quan...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng
Nhiều cơ hội thăng tiến
Làm việc trực tiếp với nhóm, tần suất thường xuyên và là người rất chú trọng đến khía cạnh nhân sự trong doanh nghiệp, luôn tạo điều kiện và khuyến khích cho các ý tưởng sáng tạo đóng góp vào sự phát triển của công ty
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc
Được đóng BHXH,BHYT,BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI