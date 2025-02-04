Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thi công của nhà thầu phụ dựa trên việc giám sát trực tiếp tại công trình

Nghiệm thu khối lượng, chất lượng các hạng mục thi công

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình

Đảm bảo nhà thầu phụ, công nhân tuân thủ mặc áo, đội mũ 100%

Quản lý vật tư, vật liệu, nhân công tại công trình

Xử lý các công việc phát sinh dưới công trình

Báo cáo công việc hàng ngày theo quy định của công ty

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm hành nghề tối thiểu 03 năm ở vị trí giám sát thi công.

Biết bóc tách khối lượng, giao tiếp tốt

Thời gian ở công trình tối thiểu 8h/ngày

Có kinh nghiệm thi công xây dựng, nội thất và cảnh quan

Am hiểu về xây dựng, các biện pháp thi công

Có kiến thức cơ bản về các bộ môn liên quan như kết cấu, điện nước, cảnh quan...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12 - 14tr + thưởng công trình

Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng

Nhiều cơ hội thăng tiến

Làm việc trực tiếp với nhóm, tần suất thường xuyên và là người rất chú trọng đến khía cạnh nhân sự trong doanh nghiệp, luôn tạo điều kiện và khuyến khích cho các ý tưởng sáng tạo đóng góp vào sự phát triển của công ty

Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc

Được đóng BHXH,BHYT,BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin