Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 38, ngõ 120 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

• Bóc tách khối lượng, lấy báo giá, Kiểm soát vật tư, chi phí xây dựng;

• Lập dự toán thi công, lập dự toán dự thầu Hồ sơ dự thầu xây lắp; hồ sơ đấu thầu nhà đầu tư;

• Phối hợp đàm phán/tìm kiếm các nguồn vật liệu/đối tác thi công; điều khoản hợp đồng;

• Hướng dẫn/giám sát hồ sơ thanh, quyết toán; Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD của Ban điều hành;

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

• Độ tuổi, giới tính: Dưới 30 tuổi. giới tính: ưu tiên nữ

• Bằng cấp/chuyên ngành: Tốt nghiệp chuyên ngành XDCĐ, KTXD

• Kinh nghiệm: ≥ 02 năm kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm có thể tham gia học việc tại Cty;

- Nắm vững các văn bản pháp lý và các bên liên quan;

- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, VBA ..), CAD, phần mềm dự toán chuyên ngành (G8, eta …);

- Có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu xây lắp qua mạng; đã tham gia thực hiện công tác quản lý chi phí thi công;

- Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Mức lương: Từ 14 triệu đến 22 triệu đồng.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương trả đều hàng tháng (ko nợ lương), thưởng cuối năm, du lịch, các chế độ bảo hiểm ….

- Bao bữa trưa miễn phí

Địa điểm làm việc Phòng QLTC - Công ty, có thể công tác dài ngày tại các tỉnh, các công trình (nếu cần)

Thử việc Từ 01-02 tháng, lương bằng 85% lương chính thức.

